عطالله التقى المطران مطر: هناك إصرار على إقفال ملف المهجرين

أكّد الوزير وزير المهجرين غسّان عطالله بعد زيارته رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس مطر أنه "بناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، هناك إصرار على إقفال الملف وتحويل وزارة المهجرّين إلى وزارة الإنماء الريفي".

وخلال اللقاء عرض عطالله مع مطر برنامج عمله في الوزارة الذي سيكون من أولوياته استكمال عودة المهجرّين.