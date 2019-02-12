عطالله التقى المطران مطر: هناك إصرار على إقفال ملف المهجرين

أكّد الوزير وزير المهجرين غسّان عطالله بعد زيارته رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر أنه "بناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، هناك إصرار على إقفال الملف وتحويل وزارة المهجرّين إلى وزارة الإنماء الريفي".
وخلال اللقاء عرض عطالله مع مطر برنامج عمله في الوزارة الذي سيكون من أولوياته استكمال عودة المهجرّين.
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