جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد عمشيت

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريحين نتيجة تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على اوتوستراد ​عمشيت​ المسلك الشرقي"، مشيرةً إلى أن "دراج من مفرزة سير ​جونية​ يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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