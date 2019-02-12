تقدمت ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ بطلب الى ​وزارة الصناعة​ لاتخاذ تدابير جذرية بحق ​المسالخ​ القائمة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني والتي ​تلوث نهر الليطاني​، وارفقت المصلحة كتابها بملحق يتضمن الأثر البيئي للمسالخ في حوض نهر الليطاني بالأسس التي يجب ان تقوم عليها المسالخ القائمة، كما ارفقت كتابها بمسح للمسالخ الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني طلبت اتخاذ تدابير بحق المسالخ القائمة في الحوض الأعلى للنهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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