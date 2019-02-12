قيومجيان ولاسن بحثا في مشاريع الشؤون الاجتماعية الممولة من الاتحاد الاوروبي

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ في الوزارة، وبحث معها الشراكة بين "الشؤون الاجتماعية" والاتحاد الاوروبي، وناقشا مشاريع الوزارة لا سيما الممولة من الاتحاد الاوروبي.

وتطرق قيومجيان ولاسن الى مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا و​العنف​ خصوصا ضد الاطفال. واكدت لاسن "دعم الاتحاد الاوروبي ل​لبنان​ تحديدا لتعزيز الحماية الاجتماعية فيه".

واجتمع قيومجيان بممثلين عن منظمات ​الامم المتحدة​ وضم ممثلة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ ​ميراي جيرار​، مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو، وممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة تانيا شابويزا.

وكانت جولة افق حول المشاريع الممولة من منظمات الامم المتحدة لمساندة الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع. وانطلاقا من قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية لملف الاستجابة لأزمة النزوح السوري من الناحية الانسانية، تحدث المجتمعون عن كيفية تعزيز وتطوير هذا الدعم نظرا الى العبء الذي لم يعد يستطع لبنان تحمله.

واكد قيومجيان "ضرورة عودتهم الى بلادهم في اسرع وقت"، مشيرا الى ان "الوزارة تقوم بواجباتها الانسانية تجاه النازحين. وتوقف عند ما تعاني منه المجتمعات المضيفة"، مشددا على "ضرورة تأمين المزيد من الدعم لها".