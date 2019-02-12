القاضي الشامي: هناك جهات محدّدة تحاول بثّ وترويج أخبار سيئة عن قضية الصدر

اشار مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه، القاضي ​حسن الشامي​ في بيان الى انه "يتم تداول فيديو على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ يتضمن مقابلة مع المدعو "​أحمد رمضان​ الأصبيعي" وهو أحد أمناء سرّ ​معمر القذافي​ ويلقب بـ"قلم القذافي"، يهمّنا في هذا المجال أن نؤكد أن هذه المقابلة قديمة أجريت ونشرت منذ العام 2012، والأهم أن رواية صاحبها ساقطة إذ أن أحد الأسماء التي ذكرها (طه الشريف بن عامر) توفي في نيسان 1978 اي قبل وصول الإمام ورفيقيه إلى ​طرابلس الغرب​ بأربعة أشهر. يبقى أنَّ ما أدلى به رمضان كان دافعاً للإدّعاء عليه أمام حضرة المحقق العدلي في القضية الرئيس ​زاهر حمادة​.

اضاف البيان "نلفت عناية كل الرأي العام، أن هناك جهات محدّدة تحاول كل عدّة أشهر بثّ وترويج أخبار سيئة غير صحيحة بهدف زرع أوهام في أذهان الناس في اتجاه واحد غير ثابت، لكنه يخدم هدفهم بعدم متابعة هذه القضية الوطنية المقدّسة، ولِـطمس كلِّ ذِكرٍ لإمامٍ حمل هموم لبنان ومن ضمنها انتزاع سلامته من براثن هؤلاء المروّجين أنفسهم".