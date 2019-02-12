لجنة "تقييم الفنون" تنهي أعمالها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أنهت لجنة تقييم الأعمال الفنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، تقييم أعمال وأنشطة مركز الفنون بمديرية الشباب في محافظة المنيا.

وقال مندي عكاشة مدير عام الشباب والرياضة بالمنيا، في تصريحات له، إن التقييم شمل عروضًا مسرحية، وفنونًا شعبية وتشكيلية، وموسيقى، إلى جانب عرض بعض الأنشطة.

وأضاف "عكاشة"، أن المديرية قدّمت أفضل العروض والأنشطة التي تؤهلها للفوز بمراكز متقدمة من خلال المسابقة المركزية على مستوى الجمهورية، حيث سيجرى منح المديريات الفائزة جوائز وشهادات تقدير خلال حفل تقيمه الوزارة عقب انتهاء لجنة تقييم الأعمال والأنشطة من أعمالها على مستوى المديريات.