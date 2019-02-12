محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه يجري حاليًا زراعة 100 نخلة في قطاع السفاري بمضمار الهجن في المدينة 100 نخلة، في إطار حملة التجميل والتنسيق التي يشهدها المضمار.

وتابع "السولية" أن حملة التنسيق الحضاري الشامل التي يشهدها المضمار تأتي في إطار الاستعداد لافتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل.

وأضاف رئيس المدينة أن كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق السباق الدولي بمشاركة نحو 10 دول عربية انتهت تقريبًا، مشيرا إلى أنه جرى استقبال الهجن المشاركة، مؤكدًا انها تحظى بالرعاية الطبية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استكمال أعمال تجميل قطاع السفاري في مضمار الهجن بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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