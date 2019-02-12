وفاة 112 شخصًا بسبب الإصابة بإنفلونزا الخنازير بالهند

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مصابين بانفلونزا الخنازير بالهند- أرشيفيةوكالات:
ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إنفلونزا الخنازير بولاية "راجستان" الواقعة شمال غرب الهند، إلى 112 شخصا منذ بداية العام.
وأكدت إدارة الصحة في ولاية "راجستان"، وفقا لقناة "إن دي
يذكر أن إنفلونزا الخنازير مرض يصيب الجهاز التنفسي، وهو ناجم عن فيروس "إتش 1 إن 1" الذي يصيب الخنازير في الأساس، ومن أعراضه نزلات البرد والتهاب الحلق، والسعال والحمى.
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