وفاة 112 شخصًا بسبب الإصابة بإنفلونزا الخنازير بالهند

مصابين بانفلونزا الخنازير بالهند- أرشيفية

وكالات:

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إنفلونزا الخنازير بولاية "راجستان" الواقعة شمال غرب الهند، إلى 112 شخصا منذ بداية العام.

وأكدت إدارة الصحة في ولاية "راجستان"، وفقا لقناة "إن دي

تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إتش1 إن1" المسبب لإنفلونزا الخنازير ارتفعت عقب تسجيل خمسحالات وفاة جديدة في مدن "بارمر" و"جايسالمير" و"جايبور" و"أودايبور" و"تشيتوجاره".يذكر أن إنفلونزا الخنازير مرض يصيب الجهاز التنفسي، وهو ناجم عن فيروس "إتش 1 إن 1" الذي يصيب الخنازير في الأساس، ومن أعراضه نزلات البرد والتهاب الحلق، والسعال والحمى.