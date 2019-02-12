كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيدة صدّام حسين: تهديدات بالقتل ما زالت تلاحقنا في كل مكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت حفيدة رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، أن تهديدات بالقتل ما زالت تلاحق والدتها وكل عائلة صدّام بشكل مستمر وفي كل مكان من مصادر مجهولة.

وقالت كريمة رغد صدام حسين، حرير حسين كامل، في حوار أجرته معها وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الإثنين: "إن عائلة الرئيس، وخصوصا أمي رغد، ومن ثم نحن أولادها، نتلقى، تهديدات من جهات، وبشكل مستمر".

وأضافت حرير، "نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا من قبل الأمن المكلف بحراستنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية".

وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق من اليوم، في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة الوكالة الروسية في العراق، عن ذكريات وخفايا مغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وتعيش حرير، وأمها رغد، وخالتها رنا في الأردن، بعد مغادرتهم العراق إثر الاحتلال الأمريكي-البريطاني للبلاد عام 2003، بعد حصولهم على جوازات سفر عربية، منذ العام المذكور.

وقالت حرير، البالغة من العمر 32 سنة، وهي كريمة البنت الكبرى لصدام حسين، رغد: أنها تنوي زيارة روسيا، واليابان ودول آسيوية أخرى.

وأوضحت حرير،"أحب السفر كثيراً، لأنه مكنني من معرفة هذا العالم بشكل أقرب، وفي كل دولة زرتها تعلمت شيئا جديدا، واستطعت أن أفهم ثقافتها".

وأكدت أنها تعلمت خلال سفرها لبلدان عدة، منها عربية، احترام عادات وآراء واختلافات الغير.