كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس ينتقد النائب إلهان عمر بسبب إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت النائب الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، بعدما ندد زعماء من الحزب بتصريحاتها بشأن جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة قائلين إنها "معادية للسامية"، بينما وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس انتقادات شديدة اللهجة إلى النائب على خلفية تصريحاتها.

اعتذار

وقالت إلهان، في بيان "معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية".

وأضافت "لم يكن في نيتي أبداً إزعاج الناخبين أو الأمريكيين اليهود ككل" وقالت إنها تعتذر "على نحو لا لبس فيه".

انتقادات

وانتقد الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء إلهان بسبب ما كتبته على "تويتر" بأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع المال للساسة الأمريكيين لدعم إسرائيل.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وغيرها من الزعماء الديمقراطيين، في المجلس تصريحات النائبة في وقت سابق وطالبوها بالاعتذار وقالوا إنه "يتعين التصدي لمعاداة السامية والتنديد بها".

وقالوا "تكفل قيم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي التي تتشاركها الولايات المتحدة وإسرائيل النقد المشروع للسياسات الإسرائيلية، لكن استخدام النائبة تعبيرات معادية للسامية واتهامات مجحفة لأنصار إسرائيل مهين بشدة".

وقال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تويتر "استخدام النائب لقوالب معادية للسامية مهين وغير مسؤول".

وانتقد الرئيس دونالد ترامب تصريحات إلهان وقال إن "اعتذارها لا يكفي".

وقال ترامب للصحافيين في الطريق إلى "إل باسو"، حيث سيلقي كلمة بشأن موضوع تشييد جدار على الحدود المكسيكية الأمريكية "أعتقد أنها ينبغي أن تخجل من نفسها، أعتقد أنه كان تصريحاً مروعاً، ولا أرى اعتذارها كافياً".

وحتى قبل تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، انتقد الجمهوريون الديمقراطيين لتعيين إلهان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وطالبوا باستبعادها بسبب تصريحات سابقة انتقدت فيها إسرائيل.