كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مبعوث: الانسحاب المحتمل للقوات الفرنسية من سوريا قيد المناقشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الفرنسي في روسيا، سيلفي بيرمان، لـ"سبوتنيك"، إن الانسحاب المحتمل للقوات الفرنسية من سوريا هو قيد المناقشة حاليًا.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف ديسمبر أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا.

وفي سياق متصل، أضاف السفير: "لقد فوجئنا عندما قالت الولايات المتحدة إنها تسحب قواتها من سوريا. ومنذ تلك اللحظة، كنا على اتصال دائم مع القيادة الأمريكية.. لكن فرنسا تحملت بعض المسؤوليات كجزء من التحالف، وأن ما نجده طمئنًا إلى حد ما هو أن هذا يتعلق بانسحاب تدريجي للقوات."

وفي يناير،كان قد قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سوف تستمر في المشاركة عسكريًا في الشرق الأوسط في التحالف الدولي طوال عام 2019.