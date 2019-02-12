كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة 500 شخص بسبب الإيبولا فى الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل فيروس الإيبولا حتى الآن أكثر من 500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينهم ما يقرب من 100 طفل، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم الثلاثاء، أنّه حتى 11 فبراير، انتقلت العدوى إلى 816 شخصًا، وتأكد إصابة 755 شخصًا، و 61 شخصًا محتملين، وتوفي 513 شخصًا- وهو معدل وفيات بنسبة 61%.

ودمر الوباء، وهو ثاني أسوأ حالة في التاريخ ، البلد منذ أن أكد المسؤولون عودة الفيروس في أغسطس.

وحذر عمال الإغاثة في يناير، أنّه من المتوقع استمرار تفشى المرض حتى منتصف العام على الاقل.

وتم إنقاذ آلاف الأرواح عبر استخدام اللقاحات، وفقاً لحكومة البلاد، إلاّ أنّ الجهود المبذولة لإبطاء التفشى تتعرض للإعاقة في المنطقة غير المستقرة حيث ينتشر الصراع وانعدام الثقة في الحكومة والعاملين الصحيين.

وقالت نشرة وزارة الصحة يوم الجمعة: "في المجموع، كان هناك 502 حالة وفاة وتماثل 271 شخص الشفاء".