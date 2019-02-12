كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: لا محادثات لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات كبيرة حاليا لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك

كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال فى ديسمبر إن من المستبعد أن تقيم أوبك ومنتجو النفط الآخرون هيكلا مشتركا بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التى سيفرزها، فضلا عن خطر فرض عقوبات أمريكية بدعوى الاحتكار.

ونشرت رويترز أمس الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها صاغوا وثيقة لإقامة تحالف جديد لكنهم تحاشوا بحرص ذكر قضايا حساسة مثل أسعار النفط.