الرجوي ترد على منتقديها: لا وقت لدي للتفاهات

اعتبرت الفنانة نجاة الرجوي، أمس الاثنين، أن كل ما يروج حول طريقة احتفالها بزفافها بالغناء، أو الحديث عن أنها تسببت في طلاق زوجها من زوجته الأولى، مجرد تفاهات.

وكتبت الرجوي، في منشور لها في حسابها، في موقع التواصل “أنستغرام”: “لا وقت عندي للتفاهات.. وصمتي لا يعني ضعفي إنما احترام لنفسي ولأسرار أشخاص أكن لهم المحبة والاحترام”.

وتلقت الرجوي عدة انتقادات، بسبب غنائها، وهي فوق العمارية، وما يروج حول تسببها في انفصال زوجها عن طليقته.