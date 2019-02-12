لمنور تهدي جمهورها 14 أغنية في عيد الحب

تحضر الفنانة أسماء لمنور لطرح ألبومها الغنائي الجديد، بعنوان “أوساط النجوم”، تزامنا مع عيد الحب. واختارت أسماء أن يضم الألبوم 14 أغنية، وسيصدر، في 14 فبراير الجاري. وقالت أسماء لمنور لجمهورها: “14 فبراير هديتي لجمهوري الحبيب في ذكرى الحب لكم كل الحب”. وحضرت لمنور لألبومها منذ مدة طويلة، قبل انضمامها إلى لجنتي التحكيم في برنامجي اكتشاف المواهب “أرونج طالنت”، و”الزمان الجميل”.

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