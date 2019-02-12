لعبة pubg تؤدي إلى خطوبة بين لاعبين!

تسببت لعبة “pubg “، الشهيرة، فى قصة حب بين شاب وفتاة، تعرفا على بعضهما من خلال اللعبة، وارتبطا رسميا بخطوبة.

وتناقلت مصادر إعلامية مصرية قصة الدكتور محمد رياض محمد، خريج كلية صيدلة، والبالغ من العمر 26 سنة، الذي تعرف على خطيبته نورهان من خلال لعبة “pubg”.

وأبرز محمد أنه كان يلعب رفقة صديقه، ودخلت نورهان لتعلب معهما، وكررا اللعب مرات قبل أن يلتقيا صدفة بسبب اشتغالهما معا في مجال الصيدلة.

وبدورها أبرزت نورهان حشيش أنها لم تكن تخطط للموضوع، وكل شيء قسمة ونصيب.

وتحظى لعبة “pubg” في الآونة الأخيرة بانتشار واسع، إذ يلعبها الشباب المغاربة بكثرة على هواتفهم المحمولة.