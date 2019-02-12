المركز الوطني لحقوق الإنسان: بوعشرين اعتقل بسبب خطه التحريري وانتقاده شخصيات نافذة

خصص المركز الوطني لحقوق الإنسان جزءً من تقريره السنوي حول الوضع الحقوقي في المغرب للحديث عن الاعتقالات التعسفية، التي طالت عددا من الصحافيين، من بينهم مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم24”.

وسجل المركز الملاحقات القضائية، التي تستهدف الصحافيين عبر “ملفات” مُفبْركة، هدفها الأساسي إخراس كل صوت منتقد للسلطة، معتبرا أن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين جاء على خلفية خطه التحريري، وافتتاحياته اللاذعة، التي كان يكتبها في صحيفته اليومية، ويتنقد فيها شخصيات نافذة.

وعبر المصدر نفسه، في تقريره، الصادر بداية الأسبوع الجاري، عن أسفه شديد لتدني مستوى الإعلام العمومي، وانتقائيته، وإقصائه لعدد من الحساسيات، والتيارات السياسية، والحقوقية، الموجودة في الساحة.

وبحلول 23 فبراير الجاري، ستكون قد مرت سنة كاملة على يوم الجمعة المشؤوم، الذي تم فيه اعتقال توفيق بوعشرين، حينما كان مغادرا مقر عمله في الطابق السابع عشر في عمارة الأحباس بشارع الجيش الملكي، متوجها إلى سيارته، قبل أن يفاجأ بعدد من رجال الأمن يعترضون طريقه عند محاولته الخروج من المصعد.