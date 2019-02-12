الزاكي: “الدفاع الجديدي سينافس على اللقب وهذه رسالتي للجماهير”

عبر بادو الزاكي، المدرب الجديد لفريق الدفاع الحسني الجديدي، عن سعادته الكبرة بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للفرنسي فيلود، مؤكدا بأن هدفه الأول هذا الموسم هو إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية والمنافسة على لقب البطولة الاحترافية الموسم القادم.

وقال الزاكي، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس الإثنين بالجديدة، إنه ” في غاية السرور بالإشراف على فريق له مكانته في خارطة كرة القدم المغربي كالدفاع الجديدي، لدي مشروع طموح وسوف أقوم بتقييم مرحلته الأولى مع نهاية الموس الحالي”.

وأضاف الزاكي: ” لن أبيع الوهم للجمهور، الهدف الأول هذا الموسم هو الخروج من النتائج السلبية، وتحقيق مراكز أمامية ، والهدف الثاني، هو المنافسة على اللقب الموسم المقبل، أعرف ما علي فعله، ولدي معلومات كافية عن اللاعبين والإمكانيات التي يتوفر عليها الفريق”.

وشدد المدرب السابق للمنتخب المغربي، على أنه يعرف صعوبة المهمة التي تنتظره ولا يخاف الضغط، لكنه دعا في الوقت نفسه جميع أنصار الفريق إلى الوقوف خلف الدفاع من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.