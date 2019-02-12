حريق مهول يأتي على واحة في إقليم زاكورة..150 نخلة تحولت إلى رماد! – صور

أتى حريق مهول، ليلة أمس الاثنين، على أزيد من 150 نخلة في واحة بدوار “سيت”، التابعة لجماعة “النقوب” في إقليم زاكورة، تاركا وراءه خسائر مادية جسيمة، في مشهد انزعج منه سكان المنطقة، وطالبوا بالتشديد على سبل المراقبة والوقاية.

وعلم “اليوم24” أن سكان المنطقة فوجؤوا باندلاع النيران في واحة فيها عدد مهم من الأشجار المثمرة، وساهمت الرياح، وطبيعة النباتات المنتشرة في أرجاء الواحة في انتشارها بشكل سريع في مساحة مهمة من الواحة، قبل أن يتدخل أهالي المنطقة، وينخرطون في عملية إخماد الحريق، الذي خلف خسائر مادية جسيمة، ساعدت طبيعة الغطاء النباتي، والأحراش المنتشرة في المكان كثيرا في اتساع رقعته.

وفور إخطارها بالواقعة، استنفرت مصالح الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، التابعة لجماعة تزارين، مختلف أجهزتها، وانتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت عملية إخماد النيران، التي امتدت لساعات، قبل السيطرة عليها، من دون وقوع أي خسائر بشرية، باستثناء الخسائر المادية، الجسيمة سالفة الذكر، والمقدرة بأزيد من 150 نخلة.

واستنادا إلى ذلك، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة ملابسات الحريق، وتحديد أسبابه، وحيثياته.

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