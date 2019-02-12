أفغانستان: طالبان تعلن عن تشكيل فريق تفاوض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت حركة طالبان الأفغانية، يوم أمس الإثنين، إنها شكلت فريق تفاوض يتألف من 14 عضوا قبل محادثات يفترض أن تجري هذا الشهر مع مبعوث الولايات المتحدة.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوث الولايات المتحدة، زلماي خليل زاده، سيبدأ جولة تشمل 6 دول، بينها أفغانستان، بهدف تسهيل الحوار بين أطراف النزاع.

ويترأس فريق طالبان الملا عباس ستانيكزاي، وقد أعلن عن تشكيل الفريق يوم الإثنين، ويضم خمسة سجناء سابقين في معتقل غوانتانامو الأميركي، وأطلق سراحهم عام 2014، في تبادل مع جندي أميركي أسير. كما يضم الفريق أيضا أنس حقاني، الشقيق الأصغر السجين لزعيم شبكة حقاني، وهو فصيل نافذ من حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن حقاني، المحتجز في كابل، "يجب أن يطلق سراحه ليبدأ في العمل مع فريق التفاوض".

تجدر الإشارة إلى ان وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، وصل صباح أمس، الإثنين، إلى العاصمة الأفغانية كابل، في زيارة مفاجئة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة طالبان.

وخلال زيارة وزير الدفاع الأميركي التي لم يعلن عنها مسبقا لدواع أمنية، سيجري الوزير سلسلة لقاءات أبرزها مع الرئيس أشرف غني الذي ترفض حركة طالبان حتى اليوم التفاوض معه لاعتبارها إياه "دمية" في أيدي الولايات المتّحدة.

ويشغل شاناهان منصب وزير الدفاع بالوكالة منذ مطلع العام الجاري خلفاً لجيم ماتيس الذي استقال احتجاجا على إعلان الرئيس دونالد ترامب، عزمه على سحب القوات الأميركية من سورية.