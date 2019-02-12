انت الان تتابع تفاصيل خبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يبحث "مخاوف العراقيين" في بغداد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:54 مساءً - حطّت طائرة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، في بغداد، في زيارة لم يعلن عنها البنتاغون لدواعٍ أمنية؛ لمناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا، ومناقشة مستقبل القوات الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" أن شاناهان، الذي يزور بغداد في أول زيارة له منذ تعيينه في هذا المنصب خلفاً للجنرال المستقيل جيمس ماتيس، سيؤكد خلال زيارته دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق.

وقال شاناهان للصحفيين المسافرين برفقته: "نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية".

وأضاف: "أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية، التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا".

وكان شاناهان قبل وصوله لبغداد في زيارة غير معلنة إلى أفغانستان، لتقييم الأوضاع هناك بعد نيّة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قواته منها.

وتوقّع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن تبدأ واشنطن سحب قواتها البرية من سوريا "خلال أسابيع"؛ تنفيذاً لقرار الرئيس ترامب.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا وإعادتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، وهو ما تسبّب حينها في استقالة وزير الدفاع ماتيس.