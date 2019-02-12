شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت تقر مشروع جسر امبيخة بالمكلا والان مع التفاصيل

عقدت لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت اجتماعاً لها اليوم بالمكلا برئاسة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

واستعرضت اللجنة في اجتماعها عدداً من المشاريع التي بحاجة الى التدخّل السريع بإعلان مناقصات إنشائها أو إعادة تأهيلها، وشدّد المحافظ على ضرورة استيفاء جميع المشاريع للإجراءات الفنية والقانونية بعد دراستها من اللجنة الفنية .

وأقرّ الاجتماع إعادة مناقصة بناء الدور الثاني للمركز الوطني للأورام بالمكلا واستيفائها للشروط وإعلان مناقصة بالمشروع خلال اسبوع وفتح المظاريف عقب شهر من إعلان المناقصة .

وأقرّت اللجنة مشروع جسر امبيخة بالمكلا واستكمال اجراءات التوقيع على الاتفاقية .

كما أقرّت استكمال الاجراءات لمشروعي المعدي –غيل بن يمين ، والقارة – العيون ، وإحالة مشروع ترميم وإعادة تأهيل خور المكلا للجنة الفنية لمراجعة الدراسة وإنزال مناقصة بالمشروع ، وكذا إحالة مشروع إعادة ترميم المدرسة الوسطى بغيل باوزير للجنة الفنية لاستكمال الاجراءات الفنية وتكليف فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت بتوفير أيدي عمل ماهرة لإعادة ترميم المدرسة الوسطى وفق البناء المعماري للمدرسة .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي وأعضاء اللجنة من مديري المرافق المختصة ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني .