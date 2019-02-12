البحسني يبحث اجراءات تفعيل نشاط فرعي المؤسسة الاقتصادية بالمكلا وسيئون

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بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال لقائه بالمكلا اليوم ، المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي صالح السعيدي اجراءات تفعيل نشاط فرعي المؤسسة بحضرموت . واستعرض المدير التنفيذي للمؤسسة توجّهات قيادتها لإعادة نشاط فرعي المؤسسة في المكلا وسيئون وإنشاء ثلاجة خزن مركزية لحفظ المواد الغذائية والخضار بالمكلا والتحضير لإقامة معرض تجاري وتسويقي للمواد الغذائية والمنتجات بمدينة المكلا خلال الفترة القادمة . ورحب المحافظ بجهود إعادة نشاط المؤسسة ، موجهاً بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها ، وأهمية إعادة نشاطها فيما يتعلق بإقامة معارض وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين . حضر الاجتماع مديرا فرعي المؤسسة بالمكلا وسيئون عمر باحاج ومحمد بن مالك .

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