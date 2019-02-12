شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالرب النقيب يخرج عن صمته بعد أنباء عن استقالته من المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

خرج الشيخ القبلي عبدالرب النقيب عن صمته عقب الانباء التي تحدثت عن استقالته من المجلس الانتقالي.

وفي بيان صادر عن النقيب نفى انباء استقالته عن الانتقالي ووصف من يروج لتلك الانباء بالتخبط والافلاس.

وفيما يلي نص البيان:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)صدق الله العظيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الى كل أحرار الجنوب الصامدين الصابرين المقاومين من أجل استعادة دولة الجنوب ، نحييكم تحية الابطال وننحني أمام تضحياتكم الجسام يا من تمهدون طريق الحرية والاستقلال لشعب الجنوب بدمائكم الزكية وتقدمون ارواحكم بكل استبسال وشجاعة.

إنكم تواجهون أكثر من عدو على أكثر من جبهة وتخوضون معارك الشرف والبطولة وتحصدون الانتصارات تلو الانتصارات ، في الوقت الذي يتوانى فيه الآخرون ويدفنون رؤوسهم كالأنعام هنا وهناك ، وإن انجازاتكم العظيمة لن يخلدها التاريخ الجنوبي وحسب ، بل يسخطها التاريخ العربي والإسلامي بأحرفٍ من نور.

يا من طهرتم أرضكم من دنس المليشيات الحوثية الطائفية العنصرية واقتلعتوها بشراسة منقطعة النظير من أرض الجنوب ، وأنكم بهذه البطولات قضيتوا تماماً على محاولات التمدد الفارسي المذهبي في الأرض العربية الإسلامية ، وإننا معكم في كل نضالاتكم العظيمة منذ مرحلة الحراك السلمي وثم المقاومة المسلحة وحتى الوصول إلى المرحلة الحالية المتمثلة بالمعارك الندية التي تخوضونها ضد تلك الميليشيات الظلامية في عدة جبهات مختلفة.

وإننا نسير معكم على خطى متوازية ونسطر ما تقدموه على أرض الواقع ونعكسه في العمل المؤسسي والسياسي الذي يلبي طموحاتكم كثوار أحرار ويلبي تطلعات شعبنا الجنوبي العظيم ، ونؤكد لكم أن المجلس الانتقالي الجنوبي سائراً بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف السامي لشعب الجنوب هدف التحرير واستعادة دولة الجنوب الحرة المستقلة دولة النظام والقانون والعدل والعدالة.

وان كل ما يحاول البعض انسابه لنا من مواقف ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، إنما هو دليل على تخبطهم و افلاسهم ومحاولات فاشلة لن تؤدي بنا إلى لمزيداً من الثبات والصمود ، ونحيطكم علماً بأن لا يوجد لنا أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى يومنا هذا ، فإننا نتبنى كل موقف للمجلس الانتقالي الجنوبي.

الخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء للجرحى والحرية للأسرى