شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تدفع بتعزيزات إلى الدريهمي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

رصدت مصادر محلية تمركز تعزيزات، وقوات عسكرية، وعتاد حربي، دفعت بها الميليشيات الحوثية مؤخراً في ناحية الدريهمي إلى جهة الشرق، تأكيداً لمعلومات سابقة.

وذكرت المصادر لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن مجاميع حوثية معززة بأسلحة ثقيلة، ومتوسطة، وعربات، تمركزت في قرية الشجن شرق الدريهمي.

وأفادت مصادر متطابقة في القوات المشتركة صحة معلومات متتابعة خلال اليومين الأخيرين، وكما رصدت حشود وتعزيزات دفعت بها الميليشيا باتجاه الدريهمي مستغلة الهدنة والتزام القوات المشتركة بوقف التحركات وإطلاق النار.

وأكد شهود أيضاً وجود عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة بما فيها منصات وذخيرة صواريخ كاتيوشا وأسلحة رشاشة وقذائف مختلفة احتشدت شرقي الدريهمي.

وطبقاً للمصادر العسكرية، تستعد الميليشيا لتفجير مواجهات في مدينة الدريهمي تزامناً مع تحركات بقايا جيوبها المحاصرة