ممثلة التحالف الدولي ضد داعش: وثيقة الأخوة الإنسانية أساس التعايش السلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علي هامش الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، أكدت نانسي جمال ممثلة التحالف الدولي ضد داعش، في حديثها لـ"العين الإخبارية"، أن وثيقة الأخوة الإنسانية بمثابة أساس للتعايش السلمي بين الحضارات والأديان كافة.

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