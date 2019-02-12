انت الان تتابع تركيا تعلن تضامنها مع فنزويلا ضد أي تدخل عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، الحديث عن تدخل عسكري خارجي في فنزويلا، معتبرا أن تلك الدعوات تعني خلق فوضى جديدة في تلك المنطقة التي تعاني أصلا من مشاكل كثيرة. وأوضح جليكفي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الحديث عن تدخل عسكري في فنزويلا لا يستند إلى أي مرجعية أو شرعية دولية. وأشار إلى وجود جهات تصف القادة الذين لا يتوافقون مع سياساتها الخاطئة بالدكتاتور، بينما تصف الديكتاتوريين الذين ينسجمون مع سياساتها الخاطئة وغير المشروعة بالقادة الشرعيين.

وجدد تأكيده على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وتحترم دستورها والإرادة الوطنية المنتخبة فيها، مضيفا أن أنقرة ليست طرفًا في السياسية الداخلية لأي بلد، مبينًا أن تركيا اتخذت هذا الموقف لأنها تفكر بمستقبل شعب ودولة فنزويلا.وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان جوايدو، رئيس