وزير الخارجية الأمريكي في هنغاريا لبحث التصدي لنفوذ روسيا في أوروبا

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان التصدي للنفوذ الروسي في أوروبا.

وبحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب اجتماع في بودابست، إن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك "الجهود الأمريكية المستمرة لتحسين العلاقات مع هنغاريا في مجال الأمن والتصدي للنفوذ الروسي وتقوية حلف شمال الأطلسي"​​​.

ووفق الموقع الروسي، ناقش بومبيو وأوربان الاستقرار الإقليمي و"تنويع الطاقة"، حيث تحاول الولايات المتحدة جعل أوروبا تخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان، قبل توجه بومبيو إلى بودابست، أن واشنطن تتوقع من حلفائها "الالتزام بتعهداتهم"، لا سيما فيما يخص زيادة النفقات الدفاعية.

ولفت المراقبون إلى أن زيارة بومبيو لهنغاريا (المجر) تهدف إلى تفعيل الجهود الأمريكية لمواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الروسي" في المنطقة، علما بأن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أكد أنه يعتبر موسكو شريكاً لبلاده.

ويشار إلى أن هذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي لهنغاريا منذ عام 2011، حين زارت هيلاري كلينتون هذا البلد.