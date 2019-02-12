" محمد بن سلمان" يبدأ زيارة رسمية للهند الثلاثاء القادم

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية، هي الأولى له للهند، الثلاثاء القادم.

ووفقاً لبيان للوزارة، فإن وفداً سعودياً رفيع المستوى يضم وزراء وعدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال سيرافق بن سلمان في الزيارة التي تستمر يومين.

ولفتت الوزارة إلى أن زيارة ولي العهد السعودي للهند تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للسعودية في فبراير(شباط) 2016، والتي اتفق خلالها البلدان على المزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 27.48 مليار دولار في العام المالي 2017 و2018 ما يجعل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.