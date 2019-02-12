شكرا لقرائتكم انتقادات في الكونغرس لإلهان عمر.. والنائبة ترد "أعتذر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في توبيخ لم يسبق له مثيل في تاريخ الكونغرس الأميركي الجديد، أدان زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الاثنين، النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (37 عامًا)، لتصريحاتها عن داعمي إسرائيل التي اعتبرت على نطاق واسع معادية للسامية.

في المقابل، اعتذرت إلهان التي انتخبت لأول مرة في مجلس النواب الأميركي في نوفمبر، في بيان عن تصريحاتها تلك، قائلة: لم يكن في نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو الأميركيين اليهود ككل".

وانتقد الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء إلهان (الصومالية الأصل) بسبب ما كتبته على تويتر بأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) - وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل- تدفع المال لبعض الساسة الأميركيين لدعم إسرائيل، بحسب ما أفادت رويترز.

بيلوسي تدين بشدة

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، وبقية فريق القيادة في الحزب الديمقراطي، أصدرت بيانًا حول الموضوع، عقب تعليقات عمر، قالت فيه: "إنه يجب إدانة ومواجهة معاداة السامية بشدة دون استثناء وفي أي وقت".

كما أكدت: "إن قيم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي التي تتقاسمها الولايات المتحدة وإسرائيل تحمي الانتقادات المشروعة، لكن استخدام عضو الكونغرس إلهان عمر للمجازات المعادية للسامية والاتهامات المؤذية ضد مؤيدي إسرائيل لهو أمر مهين للغاية".

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إلى ذلك، شدد البيان على إدانة التصريحات، مطالبًا عمر بالاعتذار الفوري عن "تلك التصريحات المؤذية".

ترمب: "اخجلي من نفسك"

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتذار عمر غير كافٍ.

وقال ترمب للصحافيين في الطريق إلى إل باسو حيث سيلقي كلمة بشأن موضوع تشييد جدار على الحدود المكسيكية الأميركية "أعتقد أنه ينبغي أن تخجل من نفسها. أعتقد أنه كان تصريحا مروعا ولا أرى اعتذارها كافيا".

يذكر أنه في الاعتذار الذي تقدمت به إلهان، قالت إن مجمل الموضوع يعود إلى المال، وطالبت الجميع بأن يسمعوا لها كما استمعت لهم.

وأضافت في تغريدة: "إن معاداة السامية أمر موجود"، وأنها لا تهدف إلى الإساءة لليهود الأميركيين، لكنها تريد أن تحرك النقد، معتبرة أنه يجب دائمًا التفكير في الانتقادات. وقالت: "مثلما أطلب من الناس أن يستمعوا لي عندما يهاجمني الآخرون بسبب هويتي، لهذا فإنني أعتذر بشكل صريح".