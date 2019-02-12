مصراوي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي، حرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وفقا لأجندة ٢٠٦٣، وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة في أفريقيا.
وشدد الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد، على أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي: نحرص على دفع مسيرة العمل الافريقي المشترك لتحقيق أجندة 2063 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.