الرئيس السيسي: نحرص على دفع مسيرة العمل الافريقي المشترك لتحقيق أجندة 2063

مصراوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي، حرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وفقا لأجندة ٢٠٦٣، وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة في أفريقيا.

وشدد الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد، على أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول...