السيسى: نتطلع للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للخروج بأكبر المكاسب لأفريقيا

اليوم السابع أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره لجميع العاملين بمفوضيات الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك معهم في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063. وأضاف الرئيس خلال لقائه مفوضي الاتحاد اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أنه علي ثقة بأن المفوضيات ستضطلع بمهامها علي اكمل وجه. وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي، للخروج بأكبر المكاسب للقارة الأفريقية، مؤكدا أن مصر منفتحة علي مقترحاتكم (المفوضين) القيمة لتنسيق العمل الافريقي المشترك.

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