"مفوضية الاتحاد الأفريقى" للسيسى: سنجعل هذه السنة مميزة جداً لأفريقيا

اليوم السابع

أكد المفوضون بالاتحاد الأفريقى، التزامهم بالدعم والمساندة لجعل هذه السنة مميزة جداً، فى عمر الاتحاد الأفريقى وعمر المفوضية.

وتعهد المفوضون، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر التربية، رئيس الاتحاد الافريقى، مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بنجاحات مقدرة، مؤكدين أنهم سوف يشاركون الرئيس أولوياتهم في عام 2019، حيث أنه فى مجال الصحة، هناك أوبىلويك لاستكمال تنفيذ اتفاق مكافحة الأوبئة فى أفريقيا، وكذلك تدشين الوكالة الإفريقية للأدوية هذا العام.

وأكد المفوضون، عزمهم على العمل بشكل وثيق مع السفارة...