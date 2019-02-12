"الصحفيين" تواصل تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لليوم الثالث

اليوم السابع

واصلت نقابة الصحفيين ، صباح اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لليوم الثالث على التوالى، ويستمر فتح باب الترشح حتى الخميس القادم الموافق 14 فبراير الجارى .

ومن المقرر أن تبدأ النقابة فى تلقى الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجارى، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وتنعقد...