على خلفية الأزمة الخليجية.. قطر تخاطب مواطنيها والمقيمين: لا تقعوا في هذا الفخ!

روسيا اليوم

في خطوة لافتة، دعت الدوحة مواطنيها والمقيمين في دولة قطر، إلى عدم الانجرار والإساءة للشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان بالخصوص إنه "يتابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وانطلاقا من ذلك، أهاب البيان مجددا "بجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر بأن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات، لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها".

ولفت مكتب الاتصال الحكومي، إلى أن دولة قطر...