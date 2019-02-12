الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر يدعو إلى إجراء انتخابات في ليبيا في أكتوبر المقبل

روسيا اليوم

دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا مطلع يوليو القادم بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والاثنين في العاصمة الإثيوبية، أن الجمعية العامة كلفت رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، ببذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" مع...