أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي أن "اهم ما يجب ان تقوم به الحكومة هو رفع الغبن والحرمان عن مناطقنا المحرومة"، مشيراً الى أن "معظم النواب ممثلين في الحكومة ولا يمكن ان يكون احد ممثلا وألا يعطي الثقة للحكومة".
وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح كرامي أن "المفروض ان تبدأ الخطط والمشاريع لأنها واضحة والعمل ويجب ان يبدأ العمل من أول يوم للحكومة".
ومن جهة اخرى، لفت الى أن "موضوع الليرة اللبنانية طرح جديد ويستحق البحث، ولا شك انه يجب انقاذ الليرة من الركود الذي هي فيه، والحفاظ على سعر صرفها".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: الحكومة يجب ان تبدأ بالعمل من يومها الأول لأن الخطط واضحة امامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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