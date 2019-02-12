عون تلقى تهنئة من غوتيرس بتشكيل الحكومة

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ لمناسبة مباشرة عمله، ونقل اليه تهاني الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​.

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