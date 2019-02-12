عون تلقى تهنئة من غوتيرس بتشكيل الحكومة

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش لمناسبة مباشرة عمله، ونقل اليه تهاني الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس بتشكيل الحكومة الجديدة.
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