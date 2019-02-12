طلب بإحالة بلدية عندقت على رقابة ديوان المحاسبة

تقدم رئيس بلدية ​عندقت​ ​عمر مسعود​ اليوم بطلب الى ​رئاسة الحكومة​ لإحالة بلدية عندقت على رقابة ​ديوان المحاسبة​ عملا بالمادة114 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22-9-1982، عسى ان تكون هذه الخطوة مثالا يحتذى به.

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