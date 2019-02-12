ياسين جابر: اول 100 يوم للحكومة تؤشر الى اين ستذهب الامور

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى انه اختصارا للوقت يمكن ان يتحدث 2 من الكتلة، ونأمل على بقية الكتل ان تحذو حذونا لتسريع العمل واطلاق يد الحكومة.
واوضح جابر في تصريح قبيل جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان المشكلة الكبيرة هو عدم تعيين مجالس ادارة وهيئات ناظمة في المطار والكهرباء. ولفت الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يوعد من المنابر الخارجية والداخلية بمحاربة الفساد، ونحن نأمل خيرا في هذا الموضوع، والـ100 يوم القادمة تؤشر الى اين ستذهب الامور.
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