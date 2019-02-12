ياسين جابر: اول 100 يوم للحكومة تؤشر الى اين ستذهب الامور

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى انه اختصارا للوقت يمكن ان يتحدث 2 من الكتلة، ونأمل على بقية الكتل ان تحذو حذونا لتسريع العمل واطلاق يد الحكومة.

واوضح جابر في تصريح قبيل جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، ان المشكلة الكبيرة هو عدم تعيين مجالس ادارة وهيئات ناظمة في المطار و​الكهرباء​. ولفت الى ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يوعد من المنابر الخارجية والداخلية ب​محاربة الفساد​، ونحن نأمل خيرا في هذا الموضوع، والـ100 يوم القادمة تؤشر الى اين ستذهب الامور.