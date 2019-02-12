النشرة: لجنة التربية بحثت المواضيع البيئية الواردة في البيان الوزاري

افادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ أن "لجنة ​البيئة​ تناولت في جلستها برئاسة النائب ​مروان حمادة​ المواضيع البيئية الواردة في ​البيان الوزاري​ ووضعت اولويات ستبحث في اقرب جلسة مع وزير البيئة"، مشيرة الى ان "اعضاء اللجنة توافقوا على ادراج موضوع ​النفايات​ على راس الاولويات وقررت القيام بجولات ميدانية ومرعاة مجمل القوانين الصادرة في الشأن البيئي".

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