اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ قبل جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، الى ان "ابرز ما سيركز عليه في كلمته هو الاصلاح"، وشدد على ان "الثقة تكتسب ولا تمنح وعلى ​الحكومة​ نيلها بالأفعال".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان قبل جلسة الثقة: ابرز ما سأركز عليه في كلمتي هو الاصلاح والثقة تكتسب ولا تمنح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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