مذكرة توقيف في حق رائد في قوى الأمن في ملفات عدة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ مذكرة توقيف وجاهية في حق الرائد في ​قوى الأمن الداخلي​ ع.غ في ملفات عدة متلازمة تتعلق بالرشوة و​الفساد​ و​الاتجار بالبشر​ وتسهيل دعارة وتسهيل مرور وتهريب مطلوبين.

ويستكمل منصور استجواب أحد الرتباء الموقوفين في هذه الملفات.