مذكرة توقيف في حق رائد في قوى الأمن في ملفات عدة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية في حق الرائد في قوى الأمن الداخلي ع.غ في ملفات عدة متلازمة تتعلق بالرشوة والفساد والاتجار بالبشر وتسهيل دعارة وتسهيل مرور وتهريب مطلوبين.
ويستكمل منصور استجواب أحد الرتباء الموقوفين في هذه الملفات.
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