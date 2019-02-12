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مذكرة توقيف في حق رائد في قوى الأمن في ملفات عدة

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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ مذكرة توقيف وجاهية في حق الرائد في ​قوى الأمن الداخلي​ ع.غ في ملفات عدة متلازمة تتعلق بالرشوة و​الفساد​ و​الاتجار بالبشر​ وتسهيل دعارة وتسهيل مرور وتهريب مطلوبين.

ويستكمل منصور استجواب أحد الرتباء الموقوفين في هذه الملفات.

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