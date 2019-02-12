النشرة: مداهمة منزل أحد المطلوبين بالكنيسة وضبط كمية من الاسلحة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ أن "قوة من ​الجيش​ اللبنلني داهمت منزل المطلوب ب​تجارة المخدرات​ (ق ر ز) في بلدة الكنيسة وضبطت كمية من ​الاسلحة​ والذخائر الحربية.

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