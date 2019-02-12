عدنان طرابلسي: سنكون داعمين للحكومة لانجاحها ولانقاذ البلد

اشار عضو النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح له قبيل جلسة ​البيان الوزاري​، الى اننا "اتفقنا كلقاء تشاوري على اعطاء الثقة للحكومة على اساس ان يكون دورنا الرقابي صارم، وسنكون داعمين للحكومة لانجاحها ولانقاذ البلد".

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