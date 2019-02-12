افاد مراسل النشرة في صيدا، انه بعد إطلاقه المرحلة الثالثة من الحملة لمكافحة خطر المخدرات تحت عنوان "عدوان آخر"، واصل الفرع الثقافي لحزب الله في منطقة صيدا تنظيم الورش الإرشادية والتوعوية الشعبية من مخاطر المخدرات حيث نظم الحزب ورشة توعوية في مصلى الرسول الأكرم (ص) في تعمير عين الحلوة - الفيلات بحضور فعاليات اجتماعية وبمشاركة 40 شخصا وقدم الورشة المدرب الأستاذ رشاد زعرور.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نظم ورشة للتوعية من مخاطر المخدرات في تعمير عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.