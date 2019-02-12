افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، انه بعد إطلاقه المرحلة الثالثة من الحملة لمكافحة خطر ​المخدرات​ تحت عنوان "عدوان آخر"، واصل الفرع الثقافي ل​حزب الله​ في منطقة صيدا تنظيم الورش الإرشادية والتوعوية الشعبية من مخاطر المخدرات حيث نظم الحزب ورشة توعوية في مصلى الرسول الأكرم (ص) في تعمير ​عين الحلوة​ - الفيلات بحضور فعاليات اجتماعية وبمشاركة 40 شخصا وقدم الورشة المدرب الأستاذ رشاد زعرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نظم ورشة للتوعية من مخاطر المخدرات في تعمير عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.