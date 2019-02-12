عبد الرحيم مراد: هناك تدخل سياسي في القضاء "يخربه"

اعلن النائب عبد الرحيم مراد عن "منح الثقة للحكومة، الا انه اوضح ان الثقة لن تكون عمياء وأعتقد أنّها ستنال الثقة بالإجماع".
واشار في تصريح له قبيل جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى ان "الوعود التي تعد بها الحكومة والتي نأمل في أن تُنفّذ تبشّر بالخير".
ولفت الى ان هناك تدخل سياسي في القضاء "يخربه"، داعيا الى رفع الضغوط السياسية عن القضاء. اضاف "لا كلمة لي في الجلسة انما سأعقد مؤتمرا صحافيا قريبا لأتحدث عن الموضوع التربوي".
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