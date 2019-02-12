عبد الرحيم مراد: هناك تدخل سياسي في القضاء "يخربه"

اعلن النائب ​عبد الرحيم مراد​ عن "منح الثقة للحكومة، الا انه اوضح ان الثقة لن تكون عمياء وأعتقد أنّها ستنال الثقة بالإجماع".

واشار في تصريح له قبيل جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، الى ان "الوعود التي تعد بها ​الحكومة​ والتي نأمل في أن تُنفّذ تبشّر بالخير".

ولفت الى ان هناك تدخل سياسي في ​القضاء​ "يخربه"، داعيا الى رفع الضغوط السياسية عن القضاء. اضاف "لا كلمة لي في الجلسة انما سأعقد مؤتمرا صحافيا قريبا لأتحدث عن الموضوع التربوي".