آلان عون: التحدي القادم امام الحكومة هو إنهاء ملف الكهرباء

أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "النواب لديهم كلام يقولونه اليوم، ولديهم ملاحظات سيعبرون عنها في ​مجلس النواب​".

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح آلان عون أنه "من اهم التحديات بالمرحلة الآتية أمام ​الحكومة​ هو ملف ​الكهرباء​ وهناك تحد لانهاء هذا الملف"، مشيراً الى "اننا اليوم نسمع عن اشتباك في هذا الملف"، مشدداً على أن "الغاية هي الوصول للكهرباء وبالمنطق نصل الى حل علما ان هذا سيكون من أكبر التحديات".

ولفت الى أن "كل القوى تقدر حجم المخاطر في إدارة المرحلة وحسم امرنا بأمور واصلاحات اليوم هناك تحمل مسؤولية مشتركة"، مشيراً الى أن "كل الناس مضطرة لتنتج لأن هذا سينعكس على الجميع".

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وأشار الى أن"مأساة جورج زريق ليست للمتاجرة، كلنا حزنا على ما حصل"، لافتاً الى أن "الوجع نشعر به لاننا بين الناس ونعيش معاناتهم".

وأكد آلان عون أن "الحكومة أخذت تسعة أشهر لتتشكل، فما المشكلة اذا اخذ النواب 3 أيام إضافية"، مشيراً الى أنه "اذا بدأنا بكم الأفواه على النواب فهذا أمر غير صحي".

ورأى أن "لا أحد يختصر الجميع ونحن لسنا مستنسخين عن بعض ومن لديه كلمات ليقولها بمجلس النواب سيقولها".