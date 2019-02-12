اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الكتل السياسية، وامر طبيعي ان نمنح الحكومة الثقة. واوضح هاشم في تصريح له قبيل جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​، ان امام الحكومة تحديات كبيرة، وهي تحت مجهر ​المجلس النيابي​، وعلى الحكومة ان تكون فريقا واحدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: امام الحكومة تحديات كبيرة وهي تحت مجهر المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.