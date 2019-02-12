الرئيس عون تسلم دعوة من السيسي لحضور القمة العربية الاوروبية

تسلم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، دعوة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، لحضور ​القمة العربية​ الاوروبية في ​شرم الشيخ​، يومي 24 و25 شباط الحالي نقلها اليه السفير المصري في ​بيروت​ ​نزيه النجاري​.

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